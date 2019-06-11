Архиепископ Афинский помолился в Фанаре с главой "новой церкви" Украины

АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник вечером участвовал в резиденции Константинопольского патриарха Фанаре в совместной молитве вместе с главой "новой церкви" Украины Епифанием и получил от него памятный подарок, сообщила пресс-служба Константинопольского патриархата.
Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в связи с предстоящим тезоименитством Варфоломея. Архиепископа Иеронима сопровождали несколько митрополитов.
"Мы собираемся сегодня по случаю праздника всесвятейшего патриарха пожелать, чтобы Бог дал ему силу продолжать свою благословенную работу", - сказал Иероним.
Во второй половине дня прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы.
"Надо обратить внимание на то, что во время вечерни вместе молились архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и митрополит автокефальной церкви Украины Епифаний", - говорится в сообщении.
После окончания вечерни митрополит Епифаний передал архиепископу Иерониму памятный подарок со своей интронизации и архиерейский наперсный крест.
Архиепископ Иероним сразу после вечерни отправился в Афины, сообщил Фанар. Также Фанар опубликовал несколько совместных фотографий Иеронима и Епифания.
До сих пор ни одна православная церковь не признала "новую церковь" Украины. Константинопольский патриархат пытается добиться ее признания от Иеронима.
На Украине в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.