Архиепископ Афинский помолился в Фанаре с главой "новой церкви" Украины

АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник вечером участвовал в резиденции Константинопольского патриарха Фанаре в совместной молитве вместе с главой "новой церкви" Украины Епифанием и получил от него памятный подарок, сообщила пресс-служба Константинопольского патриархата.

Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея в связи с предстоящим тезоименитством Варфоломея. Архиепископа Иеронима сопровождали несколько митрополитов.

"Мы собираемся сегодня по случаю праздника всесвятейшего патриарха пожелать, чтобы Бог дал ему силу продолжать свою благословенную работу", - сказал Иероним.

Во второй половине дня прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

"Надо обратить внимание на то, что во время вечерни вместе молились архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и митрополит автокефальной церкви Украины Епифаний", - говорится в сообщении.

После окончания вечерни митрополит Епифаний передал архиепископу Иерониму памятный подарок со своей интронизации и архиерейский наперсный крест.

Архиепископ Иероним сразу после вечерни отправился в Афины, сообщил Фанар. Также Фанар опубликовал несколько совместных фотографий Иеронима и Епифания.

До сих пор ни одна православная церковь не признала "новую церковь" Украины. Константинопольский патриархат пытается добиться ее признания от Иеронима.