Жительницу Улан-Удэ будут судить за кражу более 46 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Суд в Бурятии рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в хищении у местных жителей в общей сложности более 46 миллионов рублей, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы МВД республики Ирина Казлаускас.

По ее данным, 30-летняя жительница Улан-Удэ предлагала гражданам возможность быстро заработать, вложив деньги в бизнес и через короткое время получить более крупную сумму. Одним из первых клиентов стал ее знакомый, который, поверив в возможность быстрой прибыли, отдал около 14 миллионов рублей. Для привлечения клиентов женщина сняла офис, входила к ним в доверие, бывала на их семейных праздниках и пострадавшие без опасений отдавали ей деньги. Для сохранения доверия и привлечения еще большего числа потенциальных клиентов, обвиняемая выплачивала инвесторам незначительные суммы.

"Когда выплаты прекратились, обманутые клиенты стали обращаться в полицию. Таким образом в 2017 году она обманула девять человек. Наибольшая привлеченная сумма составила около 21 миллиона рублей, наименьшая – 540 тысяч", - сказала Казлаускас.

По данным МВД, также в 2018 году она под предлогом получения предоплаты за поставку партии сотовых телефонов взяла у одного из жителей столицы Бурятии более миллиона рублей.