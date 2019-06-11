Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня

"Это рационально". Эксперт о новых правилах выезда за рубеж в "Роскосмосе" В "Роскосмосе" ужесточены правила выезда за рубеж для руководителей корпорации и ее предприятий, допущенных к секретной информации, сообщили источники. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.