Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T06:53Z
https://ria.ru/20190611/1555468196.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155547/01/1555470145_0:182:3025:1884_1036x0_80_0_0_2c72b69155c37551cb2cda68932f4c84.jpg
РИА Новости

Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня

Вчера, 06:32
179078
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. С 12 июня изменятся правила вывоза детей за рубеж, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Так, вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Теперь документы надо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.
Если заявитель живет за рубежом, он может обратиться в дипмиссию или консульство.
Сборочный цех РКЦ Прогресс
6 июня, 11:12
"Это рационально". Эксперт о новых правилах выезда за рубеж в "Роскосмосе"В "Роскосмосе" ужесточены правила выезда за рубеж для руководителей корпорации и ее предприятий, допущенных к секретной информации, сообщили источники. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
2542128131653
Обсудить 11
ТуризмтуристыНовости - ТуризмФСБ РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Поздно спохватились!
11 июня, 06:46
YYasnov_1949
12033019
Плохая новость . Зная какие у нас МВД , то я ожидаю увеличения объема незаконного вывоза детей за границу
11 июня, 07:33
PRPorter Robinson
1730205
Рекомендуем
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
РИА
Новости
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером ВМС США
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Лента новостейМолния