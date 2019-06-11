Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. С 12 июня изменятся правила вывоза детей за рубеж, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Так, вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Теперь документы надо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.
Если заявитель живет за рубежом, он может обратиться в дипмиссию или консульство.
6 июня, 11:12"Это рационально". Эксперт о новых правилах выезда за рубеж в "Роскосмосе"В "Роскосмосе" ужесточены правила выезда за рубеж для руководителей корпорации и ее предприятий, допущенных к секретной информации, сообщили источники. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.