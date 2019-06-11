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РИА Новости

Источник: в Якутии пенсионер убил из ружья двух человек

Вчера, 06:18
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ЯКУТСК, 11 июн – РИА Новости. Пенсионер в Вилюйском районе Якутии убил двух мужчин, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Инцидент произошел во вторник утром в селе Кирово Вилюйского района.
"Утром 11 июня в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение, что 54-летний житель села Кирово, предположительно в ходе бытового конфликта, из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых; 45, 28, 27 и 26-летние пострадавшие были доставлены в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое потерпевших скончались", - рассказали в пресс-службе.
В связи с отсутствием дорожного сообщения следственно-оперативная группа на место происшествия вылетела на вертолете. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что 10 июня еще один пенсионер в поселке Угольный Нерюнгринского района Якутии совершил тройное убийство, после чего покончил с собой.
Сергей Болтунов
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