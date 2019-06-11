Источник: в Якутии пенсионер убил из ружья двух человек

"Утром 11 июня в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение, что 54-летний житель села Кирово, предположительно в ходе бытового конфликта, из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых; 45, 28, 27 и 26-летние пострадавшие были доставлены в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое потерпевших скончались", - рассказали в пресс-службе.