В Балашихе нашли подпольный цех по производству моторного масла

"Предприятие располагалось на территории промышленной зоны на Объездном шоссе города Балашихи. При осмотре помещений полицейскими обнаружена автоматизированная линия, а также более тысячи пятилитровых канистр с готовой к реализации продукцией с признаками подделки. Пластиковые емкости были низкого качества, на них отсутствовали защитные элементы, что недопустимо для оригинального товара. Кроме того, изъяты пустая тара, этикетки различных брендов, оттиски печатей и накладные", - сказала Волк.