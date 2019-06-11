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РИА Новости

В Балашихе нашли подпольный цех по производству моторного масла

Вчера, 06:03
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские в подмосковной Балашихе обнаружили нелегальное производство поддельного машинного масла и изъяли более пяти тысяч литров контрафакта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предприятие располагалось на территории промышленной зоны на Объездном шоссе города Балашихи. При осмотре помещений полицейскими обнаружена автоматизированная линия, а также более тысячи пятилитровых канистр с готовой к реализации продукцией с признаками подделки. Пластиковые емкости были низкого качества, на них отсутствовали защитные элементы, что недопустимо для оригинального товара. Кроме того, изъяты пустая тара, этикетки различных брендов, оттиски печатей и накладные", - сказала Волк.
Отмечается, что в результате исследования образцов моторных масел установлено, что они не соответствуют требованиям технического регламента. Ущерб, причиненный правообладателям, устанавливается. По предварительным подсчетам, сумма убытков, понесенных только одной из фирм, составила свыше 1,5 миллиона рублей.
Отделом дознания МУ МВД России "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ ("незаконное использование средств индивидуализации товаров").
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