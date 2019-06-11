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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением

Вчера, 06:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" рассказал, что лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал ему во время встречи конверт с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева.

"Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", — сообщил Козак.

Тем не менее вице-премьер, по его словам, рекомендовал социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону "не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий".
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В начале июня в Молдавии вновь обострилась внутриполитическая ситуация.
Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM в субботу сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство во главе с Майей Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.
На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и установил дату досрочных выборов на 6 сентября.
В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. Додон назвал решение по его отстранению отчаянным шагом.
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонДмитрий КозакМолдавияРоссияВ мире
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