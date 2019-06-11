В Якутске задержали членов ОПГ, занимавшихся вымогательством

В среду в УФСБ России по Якутии сообщили о пресечении деятельности членов организованной преступной группы, которая занималась на территории города Якутска тяжкими преступлениями, в том числе вымогательством под угрозой применения насилия.

Как установили в УФСБ, в апреле 2019 года к неформальному лидеру ОПГ обратился уроженец Чечено-Ингушской АССР, осуществляющий контроль работы нелегальных игорных залов, расположенных в Якутске. Он рассказал, что один из местных жителей испортил игровые автоматы. Как поданным следствия, в качестве "компенсации" члены ОПГ потребовали у виновного крупную сумму денег, установив на сбор необходимой суммы срок в один месяц. В случае отказа вымогатели угрожали расправой в отношении него и его семьи.