В Якутске задержали членов ОПГ, занимавшихся вымогательством

ЯКУТСК, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ Якутии задержали в Якутске членов ОПГ, занимавшихся вымогательством, сообщает пресс-служба регионального управления.
В среду в УФСБ России по Якутии сообщили о пресечении деятельности членов организованной преступной группы, которая занималась на территории города Якутска тяжкими преступлениями, в том числе вымогательством под угрозой применения насилия.
Как отметили в управлении, неформальным лидером ОПГ являлся уроженец поселка Зырянка Верхнеколымского района. По данным ведомства, мужчина координировал группу, получал и распределял между членами доходы, полученные в результате преступлений.
Как установили в УФСБ, в апреле 2019 года к неформальному лидеру ОПГ обратился уроженец Чечено-Ингушской АССР, осуществляющий контроль работы нелегальных игорных залов, расположенных в Якутске. Он рассказал, что один из местных жителей испортил игровые автоматы. Как поданным следствия, в качестве "компенсации" члены ОПГ потребовали у виновного крупную сумму денег, установив на сбор необходимой суммы срок в один месяц. В случае отказа вымогатели угрожали расправой в отношении него и его семьи.
"В результате спецмероприятия, проведенного УФСБ России по республике Саха (Якутия) совместно с МВД по Якутии и региональным управлением Росгвардии, задержаны участники вымогательства, а также выявлены сопричастные члены ОПГ", - рассказали в пресс-службе.
Следственным управлением МВД "Якутское" возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство, совершенное в крупном размере".
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.