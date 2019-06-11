СМИ: США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает издание Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что запрос отправили в минувший четверг. Согласно договору между двумя странами, это должно было быть сделано в течение 60 дней после задержания Ассанжа, то есть, до 10 июня включительно.

При этом газета отмечает, что по соглашению после отправки запроса об экстрадиции США больше не смогут предъявить Ассанжу новые обвинения. Ранее Wikileaks сообщал, что американский Минюст подготовил против Ассанжа новые обвинения.

Одиннадцатого апреля Ассанжа задержали в посольстве Эквадора по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.