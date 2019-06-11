Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T05:32Z
https://ria.ru/20190611/1555467990.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот

Вчера, 05:32
3500
ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.
Ранее сообщалось, что в начале июня 11 бывших воспитанников детских домов, которые являются сиротами и нуждаются в обеспечении жильем, вышли на акцию протеста у здания краевого правительства. Они требовали получения положенного по закону жилья. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при строительстве жилья для сирот.
Как сообщает прокуратура, в августе 2018 года служба заказчика Минстроя края по указанию должностных лиц этого министерства разместила документацию на проведение аукционов, по результатам которых с компанией "Градъ-Сервис" заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве 10-этажного дома, где все 279 однокомнатных квартир предназначались сиротам. Общая стоимость контрактов превысила 600 миллионов рублей, срок передачи квартир - 1 февраля 2019 года.
Хабаровск. Архивное фото
5 июня, 09:15
В Хабаровске протестовавшим сиротам без жилья предоставили общежитие
Прокуратура отмечает, что за месяц до аукциона был опубликован закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в соответствии с которым количество закупаемых квартир для сирот в многоквартирном доме не может превышать 25%. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года.
Прокуратура утверждает, что должные лица Минстроя знали об изменениях законодательства, но выдали застройщику аванс за счет бюджетных средств, превышающий стоимость 25% квартир.
"Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокуратурой края материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения СУ СК по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что компании "Градъ-Сервис" и ее руководителю вынесено административное предупреждение в связи с тем, что они не сдали квартиры в срок. Кроме того, по представлению прокурора застройщик подал проектную документацию для прохождения государственной экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о возможности ввода дома в эксплуатацию.
Виды Хабаровска
4 июня, 11:12
Прокурор требует устранить нарушения при выдаче квартир хабаровским сиротам
910050
Обсудить 3
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Участники на этнофестивале Солнцестояние - Окунево
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Лента
новостей
Операция по задержанию браконьеров в заповеднике Большехехцирский ФГБУ Заповедное Приамурье
В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Жительницу Улан-Удэ будут судить за кражу более 46 миллионов рублей
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об оправдательных приговорах в 2018 году
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Здание Администрации президента Украины
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Источник: в Якутии пенсионер убил из ружья двух человек
Тюлень-доброволец с маячком GPS
Ученые раскрыли тайну появления гигантских дыр во льдах Антарктики
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Лента новостейМолния