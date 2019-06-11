В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот

ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.

Ранее сообщалось, что в начале июня 11 бывших воспитанников детских домов, которые являются сиротами и нуждаются в обеспечении жильем, вышли на акцию протеста у здания краевого правительства. Они требовали получения положенного по закону жилья. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при строительстве жилья для сирот.

Как сообщает прокуратура, в августе 2018 года служба заказчика Минстроя края по указанию должностных лиц этого министерства разместила документацию на проведение аукционов, по результатам которых с компанией "Градъ-Сервис" заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве 10-этажного дома, где все 279 однокомнатных квартир предназначались сиротам. Общая стоимость контрактов превысила 600 миллионов рублей, срок передачи квартир - 1 февраля 2019 года.

Прокуратура отмечает, что за месяц до аукциона был опубликован закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в соответствии с которым количество закупаемых квартир для сирот в многоквартирном доме не может превышать 25%. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

Прокуратура утверждает, что должные лица Минстроя знали об изменениях законодательства, но выдали застройщику аванс за счет бюджетных средств, превышающий стоимость 25% квартир.

"Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокуратурой края материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения СУ СК по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.