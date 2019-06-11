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РИА Новости

Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен

Вчера, 05:31
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.

"На русском языке говорят более 280 миллионов человек по всему миру. А сама Россия является очаровательной страной с богатой историей", — пишет автор статьи.

Поэтому неудивительно, что русские имена красиво звучат и имеют глубокий смысл, отмечает она.
Всего в список Wunderweib попали пять мужских и пять женских имен: Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита; Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.
Ранее RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России. Лидерами стали Артем и София.
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11 июня, 07:12
Вячеслав Кадяйкин
631410126
А хде Мыкола та Мыкыта? ))
11 июня, 07:05
Offy Gelly
423712015
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