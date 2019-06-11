Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.
"На русском языке говорят более 280 миллионов человек по всему миру. А сама Россия является очаровательной страной с богатой историей", — пишет автор статьи.
Поэтому неудивительно, что русские имена красиво звучат и имеют глубокий смысл, отмечает она.
Всего в список Wunderweib попали пять мужских и пять женских имен: Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита; Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.
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