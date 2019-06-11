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РИА Новости

Изготовители "Ангары" остались без премий за срыв сроков производства ракет

Вчера, 05:03
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос" в "ЭкспоФоруме"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Макеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос" в "ЭкспоФоруме" . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО "Полет", где производят ракеты-носители "Ангара", лишили премий из-за невыполнения производственного плана.
Об этом говорится в приказе, подписанном руководителем филиала – директором предприятия Виктором Шулико. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
В Центре Хруничева пояснили, что выполненный работниками предприятия объем валовой продукции за май не покрывает расходов на выплату им постоянной части заработной платы.
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Ранее стало известно, что "дочка" космического центра Хруничева ПО "Полет" сорвала внутрипроизводственные сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара", которые должна была произвести в 2019 году, отставание от обозначенных сроков по разным ракетам составляет от трех месяцев до года.
В Центре имени Хруничева РИА Новости подтвердили факт отставания, но отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты для военных изготовят вовремя.
В приказе Шулико говорится, что в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. По рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае - лишь 85%. Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88%, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.
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