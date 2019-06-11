Изготовители "Ангары" остались без премий за срыв сроков производства ракет

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО "Полет", где производят ракеты-носители "Ангара", лишили премий из-за невыполнения производственного плана.

Об этом говорится в приказе, подписанном руководителем филиала – директором предприятия Виктором Шулико. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

В Центре Хруничева пояснили, что выполненный работниками предприятия объем валовой продукции за май не покрывает расходов на выплату им постоянной части заработной платы.

Ранее стало известно, что "дочка" космического центра Хруничева ПО "Полет" сорвала внутрипроизводственные сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара", которые должна была произвести в 2019 году, отставание от обозначенных сроков по разным ракетам составляет от трех месяцев до года.

В Центре имени Хруничева РИА Новости подтвердили факт отставания, но отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты для военных изготовят вовремя.