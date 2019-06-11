Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T06:52Z
https://ria.ru/20190611/1555467864.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо

Вчера, 04:53
16461
ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил из него 500 литров бензина, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Инцидент произошел еще в марте прошлого года на территории эксплуатационного депо Новый Ургал. Мужчина залез в кабину локомотива, перегнал его на другой путь, где слил сначала 400 литров дизельного топлива, а через несколько дней — еще сто.
Хабаровский краевой суд признал его виновным в угоне железнодорожного подвижного состава, краже и грабеже и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно.
Следком показал алмазы, украденные у компании Алроса
10 июня, 12:08
ФСБ показала богатства "алмазной мафии", укравшей более 500 камней
19754268
Обсудить 7
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Операция по задержанию браконьеров в заповеднике Большехехцирский ФГБУ Заповедное Приамурье
В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя
РИА
Новости
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме
Изготовители "Ангары" остались без премий за срыв сроков производства ракет
Спаситель мира, Леонардо Да Винчи
СМИ нашли "пропавшую" картину да Винчи на яхте саудовского принца
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Лента
новостей
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Советник президента по культуре Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль"
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
СМИ: США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Погибший Николай М
В Иркутске требуют наказать подростков, которые до смерти избили человека
Ми-28НМ
Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Лента новостейМолния