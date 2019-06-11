В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо

ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил из него 500 литров бензина, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел еще в марте прошлого года на территории эксплуатационного депо Новый Ургал. Мужчина залез в кабину локомотива, перегнал его на другой путь, где слил сначала 400 литров дизельного топлива, а через несколько дней — еще сто.