В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо

ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил из него 500 литров бензина, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Инцидент произошел еще в марте прошлого года на территории эксплуатационного депо Новый Ургал. Мужчина залез в кабину локомотива, перегнал его на другой путь, где слил сначала 400 литров дизельного топлива, а через несколько дней — еще сто.
Хабаровский краевой суд признал его виновным в угоне железнодорожного подвижного состава, краже и грабеже и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно.