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РИА Новости

Разин рассказал, как проник к Алибасову "через подвалы"

Вчера, 04:23
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Продюсер Андрей Разин рассказал, как ему удалось тайно проникнуть к Бари Алибасову в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Об этом он сообщил в эфире шоу "Привет, Андрей!".

"Все оцепили, никого не пускали. Но буквально через три-четыре часа (после госпитализации Алибасова. — Прим. ред.) я был там. Прошел через подвалы, поднялся на лифте и прошел в реанимацию", — сказал продюсер.

По словам Разина, он сделал это, чтобы убедиться, что его коллега жив, так как некоторые СМИ сообщили о его смерти.
Бари Алибасов попал в больницу в начале прошлой недели после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Состояние Алибасова оценивается как тяжелое, он остается в медикаментозном сне. По словам сына продюсера, есть риск вскрытия циркулярного ожога в пищеводе, а это может привести к летальному исходу.
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