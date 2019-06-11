Разин рассказал, как проник к Алибасову "через подвалы"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Продюсер Андрей Разин рассказал, как ему удалось тайно проникнуть к Бари Алибасову в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Об этом он сообщил в эфире шоу Продюсер Андрей Разин рассказал, как ему удалось тайно проникнуть к Бари Алибасову в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Об этом он сообщил в эфире шоу "Привет, Андрей!"

"Все оцепили, никого не пускали. Но буквально через три-четыре часа (после госпитализации Алибасова. — Прим. ред.) я был там. Прошел через подвалы, поднялся на лифте и прошел в реанимацию", — сказал продюсер.

По словам Разина, он сделал это, чтобы убедиться, что его коллега жив, так как некоторые СМИ сообщили о его смерти.

Бари Алибасов попал в больницу в начале прошлой недели после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.