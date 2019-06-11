Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T04:45Z
https://ria.ru/20190611/1555467745.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155547/71/1555477199_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8fe327cbc56bcc7529a6e2d125d2b398.jpg
РИА Новости

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Вчера, 04:19
40973
© Фото : страница Артема Болдырева во ВКонтактеАртем Болдырев
Артем Болдырев
© Фото : страница Артема Болдырева во ВКонтакте
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Подмосковье погиб мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, сообщил паблик "Мотомосква. ДТП" в социальной сети "ВКонтакте".
Трагедия произошла на 69-м километре трассы М-4 "Дон"
В региональном ГУ МВД подтвердили факт гибели мотоциклиста.

"В результате ДТП мужчина 1985 года рождения, управлявший мототранспортным средством, от полученных телесных повреждений скончался", — говорится в сообщении ведомства, оказавшемся в распоряжении РИАМО.

Имя погибшего в полиции не назвали.
Как рассказали kp.ru очевидцы трагедии, блогер ехал на мотоцикле, управляя рулем при помощи ног, ведя при этом съемку на камеру.
На YouTube-канал Moto nexus, создателем которого был Болдырев, подписаны около 286 тысяч пользователей.
Автомобиль и мотоцикл полиции
7 июня, 10:26
На МКАДе мотоциклист погиб в ДТП с двумя машинами
4246141241993
МВД РоссииМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Итог закономерен. Чего добивался, то и получил.
11 июня, 06:23
vladimir3007
5920406
Вот к чему приводит управление транспортным средством с помощью ног...
11 июня, 07:15
Felix D
4623304
Рекомендуем
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Лента
новостей
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
Алексей Сафиулин
Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Спаситель мира, Леонардо Да Винчи
СМИ нашли "пропавшую" картину да Винчи на яхте саудовского принца
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Лента новостейМолния