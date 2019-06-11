Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Подмосковье погиб мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, сообщил паблик "Мотомосква. ДТП" в социальной сети "ВКонтакте".
Трагедия произошла на 69-м километре трассы М-4 "Дон"
В региональном ГУ МВД подтвердили факт гибели мотоциклиста.
"В результате ДТП мужчина 1985 года рождения, управлявший мототранспортным средством, от полученных телесных повреждений скончался", — говорится в сообщении ведомства, оказавшемся в распоряжении РИАМО.
Имя погибшего в полиции не назвали.
Как рассказали kp.ru очевидцы трагедии, блогер ехал на мотоцикле, управляя рулем при помощи ног, ведя при этом съемку на камеру.
На YouTube-канал Moto nexus, создателем которого был Болдырев, подписаны около 286 тысяч пользователей.
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