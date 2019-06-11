Совместные учения танкистов ВВО и Лаоса впервые пройдут в этом году

ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных российско-лаосских учениях танковых подразделений, которое впервые пройдет в этом году в Лаосе, сообщает пресс-служба округа во вторник.

"Военнослужащие ВВО приняли участие в планирующей конференции с представителями Минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по вопросам организации и проведения учений. Было определено название маневров - "Ларос-2019"… Их планируется провести в декабре текущего года на территории Лаоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также уточнены тема, цели и основные этапы предстоящих совместных учений. Одной из основных целей будет расширение двустороннего военного сотрудничества между странами, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.

Заключительную конференцию по подготовке к маневрам планируется провести в Чите в Забайкальском крае осенью этого года.