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РИА Новости

Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет

Вчера, 04:06
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Омский завод-изготовитель ракет "Ангара" ПО "Полет" (входит в Центр имени Хруничева) назвал ситуацию с производством носителя "критической" и указал факторы, которые привели к задержке производства, следует из приказа, подписанного директором ПО "Полет" Виктором Шулико.
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В Центре имени Хруничева РИА Новости сообщили, что руководством дочернего предприятия реализуются "исчерпывающие меры", чтобы нагнать отставание.

"Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)", — говорится в документе.

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В результате, как отмечается в приказе, в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. Согласно приказу, по рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае — лишь 85%. Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88% от намеченного объема, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.
Шулико, согласно копии приказа, потребовал от руководителей всех уровней принять безотлагательные меры, направленные на выполнение планов производства, полноценную загрузку рабочих и ликвидацию отставания.

"Для преодоления сложившегося отставания и безусловного своевременного выполнения производственных задач руководством и коллективом предприятия предпринимаются исчерпывающие меры. В частности, реализуются организационно-штатные мероприятия, направленные на повышение производительности труда. Проводится работа со смежниками с целью своевременного обеспечения омской площадки конструкторской и технологической документацией, а также снабжению комплектующими и материалами", — заявили РИА Новости в Центре Хруничева.

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Ранее стало известно, что "дочка" космического центра Хруничева ПО "Полет" сорвала внутрипроизводственные сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара", которые должна была произвести в 2019 году, отставание от обозначенных сроков по разным ракетам составляет от трех месяцев до года.
В Центре имени Хруничева РИА Новости подтвердили факт отставания, но отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты изготовят вовремя.
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АнгараКосмосГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Видно совсем плохо с техническим персоналом стало! Уходят люди, так как мало платите за труд господа эффективные менеджеры!
11 июня, 06:59
mmetsavaim
6400403
Надо рогозину срочно поставить там храм и пригласить балетную группу.
11 июня, 07:03
yyura1978
292200118
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