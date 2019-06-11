Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет

Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Омский завод-изготовитель ракет "Ангара" ПО "Полет" (входит в Центр имени Хруничева) назвал ситуацию с производством носителя "критической" и указал факторы, которые привели к задержке производства, следует из приказа, подписанного директором ПО "Полет" Виктором Шулико.

Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. В Центре имени Хруничева РИА Новости сообщили, что руководством дочернего предприятия реализуются "исчерпывающие меры", чтобы нагнать отставание.

"Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)", — говорится в документе.

В результате, как отмечается в приказе, в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. Согласно приказу, по рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае — лишь 85%. Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88% от намеченного объема, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.

Шулико, согласно копии приказа, потребовал от руководителей всех уровней принять безотлагательные меры, направленные на выполнение планов производства, полноценную загрузку рабочих и ликвидацию отставания.

"Для преодоления сложившегося отставания и безусловного своевременного выполнения производственных задач руководством и коллективом предприятия предпринимаются исчерпывающие меры. В частности, реализуются организационно-штатные мероприятия, направленные на повышение производительности труда. Проводится работа со смежниками с целью своевременного обеспечения омской площадки конструкторской и технологической документацией, а также снабжению комплектующими и материалами", — заявили РИА Новости в Центре Хруничева.

Ранее стало известно, что "дочка" космического центра Хруничева ПО "Полет" сорвала внутрипроизводственные сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара", которые должна была произвести в 2019 году, отставание от обозначенных сроков по разным ракетам составляет от трех месяцев до года.