Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет

"Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)", — говорится в документе.
"Для преодоления сложившегося отставания и безусловного своевременного выполнения производственных задач руководством и коллективом предприятия предпринимаются исчерпывающие меры. В частности, реализуются организационно-штатные мероприятия, направленные на повышение производительности труда. Проводится работа со смежниками с целью своевременного обеспечения омской площадки конструкторской и технологической документацией, а также снабжению комплектующими и материалами", — заявили РИА Новости в Центре Хруничева.