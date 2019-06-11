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РИА Новости

СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники

03:20
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ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два беспилотника, которые йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" запустили по военной авиабазе имени короля Халеда в приграничном районе Хамис Мушит, сообщил Саудовскому агентству новостей SPA официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики.
Ранее хуситы через подконтрольный им телеканал заявили, что предприняли атаку беспилотников на саудовскую авиабазу.
"Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку и сбили два беспилотника, направленных боевиками-хуситами в сторону города Хамис Мушит", - сказал аль-Малики.
Он отметил, что хуситы не перестают предпринимать "отчаянные безрезультатные попытки" нападений на саудовские жизненно важные объекты.
В мае йеменские мятежники нанесли удары с беспилотников по насосным станциям на центральном саудовском нефтепроводе, в результате чего перекачка нефти по нему была ненадолго приостановлена.
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