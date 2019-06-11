ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Слово "Россия" граждане ассоциируют в первую очередь с понятиями "родина" (31%) и "великая держава" (29%), из них это преимущественно люди старшего поколения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, у каждого десятого (9%) возникает такая ассоциация, как огромная территория и большая страна. Еще 7% назвали сильную армию, а по 4% - добрых и хороших людей, надежду на светлое будущее.

При этом, как указано в опросе, среди негативных ассоциаций россияне назвали низкий уровень жизни (6%), боль за страну и коррупцию (по 3%).