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РИА Новости

ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"

03:19
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© РИА Новости / Владимир ВяткинМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Слово "Россия" граждане ассоциируют в первую очередь с понятиями "родина" (31%) и "великая держава" (29%), из них это преимущественно люди старшего поколения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, у каждого десятого (9%) возникает такая ассоциация, как огромная территория и большая страна. Еще 7% назвали сильную армию, а по 4% - добрых и хороших людей, надежду на светлое будущее.
При этом, как указано в опросе, среди негативных ассоциаций россияне назвали низкий уровень жизни (6%), боль за страну и коррупцию (по 3%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел 9 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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