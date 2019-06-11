МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата

"Мы сейчас подготовили к запуску три сверхмалых космических аппарата - кубсата размерностью 3U. Один, "Сократ", - это целиком аппарат Московского университета. Второй, "АмурСат", мы собирали по заказу Амурского госуниверситета в Благовещенске, который я, кстати, сделал университетом несколько лет назад. Я выступил с ходатайством перед министерством, он стал классическим университетом, и там сейчас очень активно развивают космическое направление. Третий мы собрали по заказу ВДНХ, они в августе этого года празднуют 80-летний юбилей, и мы с ними делаем научно-образовательный стенд для детей и студентов на космическую тематику. Он так и называется, "ВДНХ-80". Все три аппарата очень похожи", - сказал Садовничий.