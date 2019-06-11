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РИА Новости

МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата

03:18
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский государственный университет им. Ломоносова подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза академик Виктор Садовничий.
"Мы сейчас подготовили к запуску три сверхмалых космических аппарата - кубсата размерностью 3U. Один, "Сократ", - это целиком аппарат Московского университета. Второй, "АмурСат", мы собирали по заказу Амурского госуниверситета в Благовещенске, который я, кстати, сделал университетом несколько лет назад. Я выступил с ходатайством перед министерством, он стал классическим университетом, и там сейчас очень активно развивают космическое направление. Третий мы собрали по заказу ВДНХ, они в августе этого года празднуют 80-летний юбилей, и мы с ними делаем научно-образовательный стенд для детей и студентов на космическую тематику. Он так и называется, "ВДНХ-80". Все три аппарата очень похожи", - сказал Садовничий.
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По его словам, на каждом спутнике стоит по два научных прибора, сделанных в МГУ, а на "АмурСате" стоит один прибор МГУ и один от Амурского госуниверситета.
"На "ВДНХ-80", кроме того, есть полезная нагрузка в их интересах. Запускает все три аппарата Роскосмос по программе бесплатных пусков кубсатов российских вузов. Научные задачи спутников взаимно увязаны, они образуют полноценную, хоть и небольшую, группировку. На них мы, помимо прочего, отрабатываем элементы нашей новой космической системы "Универсат-СОКРАТ" по мониторингу различных космических угроз. В дальнейшем в эту систему планируется включить несколько спутников крупнее, работы по их проектированию уже идут. Но создание таких аппаратов требует значительных средств, сейчас мы прорабатываем различные возможные источники финансирования проекта. Это значительные средства – больше 600 миллионов рублей", - добавил ректор.
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КосмосВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияРИА Наука
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