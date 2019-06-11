Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры

"Предлагаю вам рассмотреть возможность внедрения в учебный план старшеклассников (9-11 классы) обязательные выезды на природу с целью участия в военно-туристических играх, где подросткам рассказывали бы об ориентировании, правильном поведении на природе, выживании и прочих вещах, которые могли бы сблизить детей с родной природой и воспитать в них чувство любви к своей стране", - говорится в обращении Милонова на имя Васильевой. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.