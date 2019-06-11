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РИА Новости

Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры

03:16
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой сделать обязательными для старшеклассников военно-туристические игры на природе, в ходе которых подростков учили бы ориентироваться на местности и рассказывали бы о способах выживания в природной среде.
"Предлагаю вам рассмотреть возможность внедрения в учебный план старшеклассников (9-11 классы) обязательные выезды на природу с целью участия в военно-туристических играх, где подросткам рассказывали бы об ориентировании, правильном поведении на природе, выживании и прочих вещах, которые могли бы сблизить детей с родной природой и воспитать в них чувство любви к своей стране", - говорится в обращении Милонова на имя Васильевой. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат полагает, что помимо предэкзаменационной психологической разгрузки, такие выезды будут "эффективным средством по профилактике экстремизма в подростковой среде".
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Милонов отмечает, что в советское время школьное образование и воспитание были богаты различными традициями, которые в 90-е годы оказались утрачены. Одна из таких традиций, считает Милонов, - всеобщая военная игра "Зарница", в которой участвовали сотни тысяч школьников Советского Союза со всех республик и областей.
"В настоящее время военной и туристической подготовке учеников уделяется значительно меньше внимания, чем прежде. Мероприятия типа "Зарницы" проводятся сейчас на уровне частной инициативы родительского и педагогического сообщества, дети теряют связь с природой, не получают умений находиться и ориентироваться вне городов и населенных пунктов. К сожалению, единственной физической активностью школьников, не занимающихся в спортивных кружках и секциях, остаются немногочисленные уроки физкультуры", - констатирует Милонов в своем обращении на имя министра.
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Парламентарий отмечает, что недостаток физической нагрузки, дефицит свежего воздуха, постоянный стресс из-за больших нагрузок и "перманентное нервическое состояние" во время подготовки к Единому государственному экзамену крайне негативно сказываются на психологическом состоянии подростков.
"Зачастую вал школьных стрессов провоцирует нервные срывы у детей, толкает их на совершение противоправных и экстремистских деяний. Психологи отмечают, что нереализованная потребность детей к активному времяпрепровождению зачастую трансформируется в увлечения и поступки, далекие от норм законности. Дети увлекаются экстремизмом, насилием, наркотиками или "синими китами". Подобные факты мы наблюдали совсем недавно, когда дети становились преступниками и антигероями полицейских сводок из-за того, что их проблемам не уделяли должного внимания", - утверждает Милонов.
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