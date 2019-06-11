ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина (20%), еще 8% гордятся развитием спорта в стране и победами спортсменов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, для 7% поводом для гордости служит внешняя политика и то, как другие страны относятся к России. Деятельность президента РФ Владимира Путина вызывает чувство гордости у 6 % россиян.

При этом, как указано в опросе, для 5% Россия - это сильная, независимая, непобедимая, великая страна, в свою очередь еще 4% гордятся активной и инициативной молодежью и подрастающим поколением.