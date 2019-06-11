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РИА Новости

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

03:10
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на России
Герб на России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на России. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
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