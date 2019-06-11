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РИА Новости
Новое оружие России

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

03:06
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© Фото : Игорь Двуреков / RussianPlanes.net Ми-28НМ
Ми-28НМ
© Фото : Игорь Двуреков / RussianPlanes.net
Ми-28НМ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
Собеседник агентства отметил, что в обозримой перспективе Минобороны планирует подписать серию масштабных контрактов на закупки военной техники различных типов, которые будут выполняться до конца текущей госпрограммы вооружений (2018-2027 годы).
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены.
Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство и холдинг "Вертолеты России" согласовали цену на модернизированные "Ночные охотники". По его словам, стороны обсуждали объем первого серийного контракта - 6 или 18 машин.
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Разрабатываемый холдингом "Вертолеты России" (тоже входит в "Ростех") Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.
Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины в случае ранения одного из членов экипажа. Сейчас опытный образец Ми-28НМ проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.
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Новое оружие РоссииМи-28НММинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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