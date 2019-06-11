Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура истребовала у следствия уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Об этом сообщает Генеральная прокуратура истребовала у следствия уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Об этом сообщает радиостанция “Эхо Москвы” со ссылкой на адвоката подозреваемого Сергея Бадамшина.

По словам защитника, надзорное ведомство собирается провести собственную проверку.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что дело Голунова передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг.

Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. По данным следствия, при обыске журналиста и во время обыска в квартире нашли четыре грамма мефедрона и пять грамм кокаина. Сам Голунов вину отрицает. В субботу, 8 июня, Никулинский районный суд столицы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

В понедельник МВД обнародовало первые результаты экспертизы, согласно которым на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками присутствуют ДНК нескольких человек.

Десятого июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила дело Голунова с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, глава государства положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к журналисту.