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РИА Новости
Культура

СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате

02:47
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© AP Photo / Mamerki Museum via AP/Bartlomiej PlebanczykНемецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты
Немецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты
© AP Photo / Mamerki Museum via AP/Bartlomiej Plebanczyk
Немецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Польские музейщики обнаружили вход в туннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки на северо-западе страны, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
"Смело можем говорить о прорыве в поисках. Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного туннеля. После раскопок на месте, мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны", - заявил сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.
Пока что размеры туннеля остаются неизвестными. При этом многое указывает на то, что вход в него был намеренно скрыт большим слоем земли, отмечает RMF FM. Так, чтобы попасть внутрь, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную плиту, закрывающую вход, а также выкорчевать дерево, выросшее над ним.
По словам Плебаньчика, тоннель будет вскрыт, предположительно, в конце июня после улаживания всех юридических формальностей.
В Мамерках в годы Второй мировой войны действовала штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта. В период с 1940 по 1944 годы в местных лесах было построено 250 объектов, в том числе 30 железобетонных бункеров. В Мамерках служили 40 генералов и около 1,5 тысячи офицеров и солдат, в связи чем неоднократно появлялись различные гипотезы о скрытых там ценностях.
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В 2016-2017 годах на территории комплекса уже проводились поиски Янтарной комнаты, закончившиеся неудачей, однако теперь шансов на успех гораздо больше, отмечает RMF FM.
Версия о том, что шедевр искусства спрятан на территории комплекса в Мамерках, возникла после показаний свидетеля, который видел, как немцы в конце войны прятали в этих помещениях некий военный транспорт.
Янтарная комната была создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха I, позднее ее подарили Петру I, который сделал коллекцию главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград).
Незадолго до штурма города весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году. Однако попытки найти Янтарную комнату не прекратились. Существует полтора десятка версий о том, где она спрятана. Есть мнения, что сокровища могут находиться в Калининградской области (бывшей территории немецкой Восточной Пруссии), Германии, Польше, Чехии и даже на дне Балтийского моря, но реальных подтверждений этому нет.
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