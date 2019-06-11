СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате

Немецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты. Архивное фото

Немецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты

© AP Photo / Mamerki Museum via AP/Bartlomiej Plebanczyk Немецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Польские музейщики обнаружили вход в туннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки на северо-западе страны, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщает польская радиостанция Польские музейщики обнаружили вход в туннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки на северо-западе страны, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM

"Смело можем говорить о прорыве в поисках. Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного туннеля. После раскопок на месте, мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны", - заявил сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.

Treasure hunters find hatch that could hide Amber Room looted by Nazis https://t.co/amx6v9pPJ0 via @MailOnline — Mamerki Bunkry (@MamerkiMuzeum) 10 июня 2019 г.

Пока что размеры туннеля остаются неизвестными. При этом многое указывает на то, что вход в него был намеренно скрыт большим слоем земли, отмечает RMF FM. Так, чтобы попасть внутрь, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную плиту, закрывающую вход, а также выкорчевать дерево, выросшее над ним.

По словам Плебаньчика, тоннель будет вскрыт, предположительно, в конце июня после улаживания всех юридических формальностей.

В Мамерках в годы Второй мировой войны действовала штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта. В период с 1940 по 1944 годы в местных лесах было построено 250 объектов, в том числе 30 железобетонных бункеров. В Мамерках служили 40 генералов и около 1,5 тысячи офицеров и солдат, в связи чем неоднократно появлялись различные гипотезы о скрытых там ценностях.

В 2016-2017 годах на территории комплекса уже проводились поиски Янтарной комнаты, закончившиеся неудачей, однако теперь шансов на успех гораздо больше, отмечает RMF FM.

Версия о том, что шедевр искусства спрятан на территории комплекса в Мамерках, возникла после показаний свидетеля, который видел, как немцы в конце войны прятали в этих помещениях некий военный транспорт.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха I, позднее ее подарили Петру I, который сделал коллекцию главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград).