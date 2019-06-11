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РИА Новости

Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе

02:42
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в районе Персидского залива, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", - говорится в сообщении.
Как заявили в Кремле, при обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе с обеих сторон отмечена важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе. Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
Также отмечается, что стороны условились о продолжении личных контактов.
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