Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе

"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", - говорится в сообщении.