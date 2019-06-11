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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране

02:11
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Экономический и политический кризис в Венесуэле спровоцировал рост числа прошений от граждан этой латиноамериканской страны о предоставлении им убежища в государствах Евросоюза.
Как свидетельствуют данные Европейского офиса по вопросам предоставления убежища (EASO), в период с января по апрель текущего года общее количество запросов на статус беженца выросло по сравнению с тем же периодом 2018 года на 15% - с 179 тысяч до 206,5 тысяч. При этом в EASO отмечают резкий рост числа заявок со стороны граждан Венесуэлы, Колумбии, Албании и Грузии.
Согласно данным немецкой медиагруппы Duitse Funke, которые приводит агентство Belga, за первые четыре месяца этого года количество запросов на убежище от венесуэльских граждан увеличилось на 121% и превысило 147 тысяч. Вместе с тем, число кандидатов в беженцы из Сирии сократилось на 8%, а из Афганистана, напротив, выросло на 36%.
По данным ООН, в настоящее время за границей находятся более четырех миллионов венесуэльцев. В 2015 году после победы оппозиции на парламентских выборах, которая в результате привела к нынешней эскалации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, число покинувших страну венесуэльцев достигало 695 тысяч.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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