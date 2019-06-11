СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии

Военные объекты на приграничной с Йеменом территории Саудовской Аравии постоянно находятся под обстрелом со стороны хуситов с момента начала военных действий в Йемене в марте 2015 года, в которых королевство участвует на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.