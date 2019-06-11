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РИА Новости

СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии

02:02
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ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что предприняли обстрел саудовской военной авиабазы имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом.
Как сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира", несколько беспилотников атаковали авиабазу имени короля Халеда в районе Хамис Мушит вблизи границы с Йеменом.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия против хуситов в Йемене, пока не покомментировала эту информацию.
Военные объекты на приграничной с Йеменом территории Саудовской Аравии постоянно находятся под обстрелом со стороны хуситов с момента начала военных действий в Йемене в марте 2015 года, в которых королевство участвует на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018
3 июня, 02:55
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