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РИА Новости

На горячую линию омбудсмена поступило более 200 звонков по ЧМ-2018

02:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 200 обращений по горячей линии уполномоченного по правам человека в РФ для соблюдения прав граждан в рамках чемпионата мира по футболу было зафиксировано с 14 июня по 15 июля 2018 года, следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, опубликованного на сайте "Российской газеты".
Для оперативного реагирования на случаи проявления дискриминации в период проведения ЧМ-2018 в аппарате уполномоченного была создана группа по мониторингу соблюдения прав граждан. Был организован прием в течение 24 часов звонков по горячей линии на русском, английском и испанском языках.
"За период с 14 июня по 15 июля на телефон горячей линии поступило более 200 звонков. Большая часть из них содержала жалобы на немотивированный отказ в оформлении паспорта болельщика либо на аннулирование его без объяснения причин", - говорится в докладе.
Уточняется, что в числе обратившихся к уполномоченному в период проведения ЧМ-2018, значительную часть составили иностранные граждане. На англоязычную и испаноязычную горячие линии поступило более 100 звонков.
Отмечается, что жалоб со стороны иностранных гостей чемпионата относительно проявлений дискриминации или ксенофобии не поступало. Обращения в основном носили информационно-справочный характер.
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