На горячую линию омбудсмена поступило более 200 звонков по ЧМ-2018

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 200 обращений по горячей линии уполномоченного по правам человека в РФ для соблюдения прав граждан в рамках чемпионата мира по футболу было зафиксировано с 14 июня по 15 июля 2018 года, следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, опубликованного на сайте "Российской газеты".

Для оперативного реагирования на случаи проявления дискриминации в период проведения ЧМ-2018 в аппарате уполномоченного была создана группа по мониторингу соблюдения прав граждан. Был организован прием в течение 24 часов звонков по горячей линии на русском, английском и испанском языках.

"За период с 14 июня по 15 июля на телефон горячей линии поступило более 200 звонков. Большая часть из них содержала жалобы на немотивированный отказ в оформлении паспорта болельщика либо на аннулирование его без объяснения причин", - говорится в докладе.

Уточняется, что в числе обратившихся к уполномоченному в период проведения ЧМ-2018, значительную часть составили иностранные граждане. На англоязычную и испаноязычную горячие линии поступило более 100 звонков.