Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.

Это решение было принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

"Министерству известно, что турецкие летчики ... не совершают полетов", - приводит агентство слова официального представителя Пентагона Майка Эндрюса.

"Если Турция не изменит свою политику, мы продолжим тесно сотрудничать с нашим турецким союзником в свертывании их участия в программе F-35", - добавил Эндрюс.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.