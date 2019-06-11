Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T02:41Z
https://ria.ru/20190611/1555466876.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155254/25/1552542585_0:78:3077:1808_1036x0_80_0_0_9f3a8e1800068e9c6b37f8d00348254c.jpg
РИА Новости

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

01:54
1474
© AFP 2019 / Getty Images / Jeff J MitchellАмериканский военный самолет F-35
Американский военный самолет F-35
© AFP 2019 / Getty Images / Jeff J Mitchell
Американский военный самолет F-35. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Ранее журнал Foreign Policy написал, что глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил своего турецкого коллегу Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.
Это решение было принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.
"Министерству известно, что турецкие летчики ... не совершают полетов", - приводит агентство слова официального представителя Пентагона Майка Эндрюса.
Пара истребителей F-35A Lightning II
Вчера, 19:17
Источник: Польша хочет скорее получить F-35, если США не поставят их Турции
"Если Турция не изменит свою политику, мы продолжим тесно сотрудничать с нашим турецким союзником в свертывании их участия в программе F-35", - добавил Эндрюс.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Вчера, 16:31
США не откликнулись на предложение Турции создать рабочую группу по С-400
1462122
Обсудить 4
F-35СШАВ мире
Рекомендуем
Ми-28НМ
Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
РИА
Новости
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео поздравил россиян с Днем России
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками найдены ДНК других людей
Лента
новостей
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у его отца
Немецкий бункер в Мамерках, где в 2016 году велись поиски Янтарной комнаты
СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
Здание Администрации президента Украины
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году
Ким Чен Нам
WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эксперты рассказали, на кого хотят учиться выпускники российских школ
03:35РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
03:27США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
03:23WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
03:20СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
03:19ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"
03:18Мэр Владивостока планирует посетить КНДР
03:18МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
03:16Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
03:12ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
03:10ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
03:05Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат
03:04Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
02:50Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов
02:47СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
02:42Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
02:12В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
02:11Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране
02:02СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния