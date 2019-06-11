Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G

Участку улицы в Бруклине присвоили имя знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post

Власти города назвали в честь рэпера, выросшего в Бруклине, участок Сент-Джеймс Плейс между Фултон-стрит и Гейтс-авеню.

"Я всегда знала, что этот день настанет. Я раньше мечтала, чтобы в честь Бигги назвали улицу", - сказала во время церемонии рэп-исполнительница, лауреат премии Грэмми, Lil' Kim, которая обязана своей карьерой Уоллесу.

Как отмечает газета, фанаты впервые предложили назвать в честь артиста улицу в 2013 году, но предложение не получило одобрения у членов местного городского совета, " которые утверждали, что полный, употребляющий нецензурные выражения артист был бы плохим примером для подражания для молодежи этого района"

Однако осенью прошлого года городской совет одобрил предложение.

"Они (новые застройщики -ред.) хотят стереть историю, они хотят открыть новые кафе и бутики и вытолкнуть нас из нашего сообщества. Вот почему эта табличка (с названием улицы - ред.) так важна сегодня - чтобы история этого места рассказывалась нашим детям и детям наших детей", - сказала один из членов совета Лори Кумбо.