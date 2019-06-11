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РИА Новости
Культура

Москалькова призвала разработать новый закон о культуре

01:30
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Законодательство России в сфере культуры устарело, необходимо разработать новое, указала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе по итогам деятельности в 2018 году, текст которого опубликован на сайте "Российской газеты".
"Анализ поступивших обращений свидетельствует о ряде сложностей, которые имеются в реализации культурных прав граждан, в том числе в связи с устаревшим законодательством о культуре, на совершенствование которого экспертное сообщество указывает в последнее десятилетие", - говорится в докладе.
Отмечается, что сейчас основным нормативным правовым актом в данной сфере являются принятые еще в 1992 году Основы законодательства Российской Федерации о культуре.
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"Потребность в принятии соответствующего федерального закона обусловлена необходимостью обеспечить действенное правовое регулирование в области культуры, а также предусмотреть механизмы защиты прав человека в этой сфере, в том числе право на доступность к культурным ценностям", - следует из текста доклада.
По мнению Москалькова, скорейшая разработка нового закона "О культуре" будет способствовать развитию гарантий культурных прав граждан.
Ранее Госдума уже рассматривала законопроект "О культуре в Российской Федерации", но отклонила его. Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту имеется ряд замечаний, в том числе концептуального характера. В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона "О культуре". На данный момент концепция закона уже разработана, но работа над ней продолжается. В марте состоялись парламентские слушания по поводу законопроекта в Госдуме.
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