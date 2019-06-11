Москалькова призвала разработать новый закон о культуре

"Анализ поступивших обращений свидетельствует о ряде сложностей, которые имеются в реализации культурных прав граждан, в том числе в связи с устаревшим законодательством о культуре, на совершенствование которого экспертное сообщество указывает в последнее десятилетие", - говорится в докладе.

"Потребность в принятии соответствующего федерального закона обусловлена необходимостью обеспечить действенное правовое регулирование в области культуры, а также предусмотреть механизмы защиты прав человека в этой сфере, в том числе право на доступность к культурным ценностям", - следует из текста доклада.

Ранее Госдума уже рассматривала законопроект "О культуре в Российской Федерации", но отклонила его. Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту имеется ряд замечаний, в том числе концептуального характера. В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона "О культуре". На данный момент концепция закона уже разработана, но работа над ней продолжается. В марте состоялись парламентские слушания по поводу законопроекта в Госдуме.