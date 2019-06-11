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РИА Новости

Власти США купят еще шесть машин в вертолетный отряд Трампа

01:28
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© Фото : U.S. MARINE CORPS PHOTO BY SGT. HUNTER HELISВертолет Sikorsky VH-92 Marine One у Белого дома
Вертолет Sikorsky VH-92 Marine One у Белого дома
© Фото : U.S. MARINE CORPS PHOTO BY SGT. HUNTER HELIS
Вертолет Sikorsky VH-92 Marine One у Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. США закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента США Дональда Трампа, стоимость контракта превысит полмиллиарда долларов, сообщил в понедельник Пентагон.
Корпорация Sikorsky, подразделение Lockheed Martin, получила контракт на 542 миллиона долларов на производство дополнительных машин и предоставление других услуг, отметили в американском военном ведомстве.
Нынешний президент Дональд Трамп сможет полетать на каком-либо из этих вертолетов, если будет избран на второй срок — работа по контракту будет завершена в 2022 году.
В мае 2014 года Пентагон одобрил контракт на замену президентских вертолетов, корпорация Sikorsky была единственным кандидатом в тендере и выиграла 2,8 миллиарда долларов на поставку вертолетов модели VH-92.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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