Власти США купят еще шесть машин в вертолетный отряд Трампа

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. США закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента США Дональда Трампа, стоимость контракта превысит полмиллиарда долларов, сообщил в понедельник Пентагон.

Корпорация Sikorsky, подразделение Lockheed Martin, получила контракт на 542 миллиона долларов на производство дополнительных машин и предоставление других услуг, отметили в американском военном ведомстве.

Нынешний президент Дональд Трамп сможет полетать на каком-либо из этих вертолетов, если будет избран на второй срок — работа по контракту будет завершена в 2022 году.