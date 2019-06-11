Советник президента по культуре Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Советник президента России по культуре Владимир Толстой высоко оценил сериал "Чернобыль" американского телеканала HBO.
"Я посмотрел только две серии. Добротно сделано, но надо до конца досмотреть, чтобы составить полное впечатление. Он снят уважительно по отношению к людям, которые мужественно пытались это предотвратить", — сказал Толстой журналистам.
Он также подчеркнул, что в России тоже проходят съемки сериала и полнометражного фильма об аварии на Чернобыльской АЭС. По его словам, один из проектов посвящен судьбам конкретных людей, которые занимались ликвидацией последствий катастрофы.
"Удивительно, что прошло столько лет и наши, и западные кинематографисты начали делать", — подытожил Толстой.
Мини-сериал "Чернобыль" стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Последняя серия проекта вышла 4 июня.
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