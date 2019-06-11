Москалькова рассказала об обращениях в 2018 году по защите культурных прав

"Больше всего обращений поступило по вопросам, связанным с обеспечением прав граждан при проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, в которых чаще всего встречались просьбы оказать содействие в оформлении персонифицированной карты зрителя (паспорта болельщика) чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 (Fan ID). В обращениях также затрагивались вопросы доступности спортивной инфраструктуры, просмотра спортивных соревнований", - говорится в тексте доклада.