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РИА Новости

Москалькова рассказала об обращениях в 2018 году по защите культурных прав

01:26
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Количество обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, касающихся реализации культурных прав, в 2018 году выросло в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу, отмечается в докладе о деятельности уполномоченного, опубликованном на сайте "Российской газеты".
"Больше всего обращений поступило по вопросам, связанным с обеспечением прав граждан при проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, в которых чаще всего встречались просьбы оказать содействие в оформлении персонифицированной карты зрителя (паспорта болельщика) чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 (Fan ID). В обращениях также затрагивались вопросы доступности спортивной инфраструктуры, просмотра спортивных соревнований", - говорится в тексте доклада.
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Отмечается, что каждое 10-е обращение касалось вопросов сохранения исторического и культурного наследия, проведения капитального ремонта памятников архитектуры. Наиболее часто в них указывалось на ненадлежащую охрану памятников архитектуры.
Тема обеспечения государственной поддержки осуществлению деятельности в области культуры стала предметом каждого 20-го обращения. Большинство из них были связаны с просьбой оказать содействие в получении грантовой поддержки творческим коллективам.
"Также в 2018 году граждан волновали вопросы нарушения культурных прав в области телевидения, нарушения прав граждан при предоставлении туристических услуг, защиты культурных прав в сети интернет, проведения концертов, в частности поступали обращения в связи с отменой концертов популярных рэп-исполнителей", - отмечается в докладе.
По результатам рассмотрения большинства обращений заявителям даны разъяснения, по 12 жалобам проведены проверки с участием компетентных государственных органов: прокуратуры, территориальных органов Минкультуры России, Роспотребнадзора.
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