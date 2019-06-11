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РИА Новости

Аэропорт Дубая хочет отказаться от одноразового пластика к 2020 году

01:13
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Дубай
Международный аэропорт Дубай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Дубай. Архивное фото
ДУБАЙ, 11 июн - РИА Новости. Аэропорт Дубая собирается полностью запретить использование одноразового пластика на своей территории к 2020 году, сообщает в понедельник эмиратское издание The National.
Согласно изданию, с 1 января следующего года администрация аэропорта запретит всем магазинам и точкам общепита использовать такие предметы, как пластиковые ножи и вилки, соломинки для питья и пластиковые пакеты. Только за последние полгода в аэропорту было собрано 16 тонн одних одноразовых пластиковых бутылок и пробок, отмечает издание.
"Как аэропорт, который принимает около 90 миллионов пассажиров каждый год, мы верим, что можем существенно изменить ситуацию, если сумеем избежать использования одноразового пластика потребителями", - заявил вице-президент Dubai Airports Юджин Барри.
В конце апреля авиакомпания Etihad из Абу-Даби осуществила первый в своем роде дальнемагистральный рейс без одноразовых пластиковых предметов на борту. На борту ее самолета, летевшего в Австралию, все пластиковые кухонные приборы, чашки, тарелки и зубные щетки были заменены на более экологичные альтернативы, что позволило избежать образования 50 килограммов пластиковых отходов.
Пластиковые ложки и вилки
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