СК проверяет сообщения о массовой драке со стрельбой в грозненской школе

"Следственным управлением организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного", - говорится в сообщении ведомства.