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РИА Новости

Количество жалоб омбудсмену на сферу образования снизилось в 2018 году

01:02
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Количество обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, касающихся реализации права на образование в 2018 году, уменьшилось на 17% по сравнению с 2017 годом, следует из доклада о деятельности уполномоченного по правам человека, опубликованного на сайте "Российской газеты".
Как отмечается в докладе, в 2018 году к уполномоченному поступило 275 обращений по вопросам реализации права на образование, что меньше на 17%, чем в 2017 году.
"Их анализ в зависимости от тематики показывает, что при сохранении количества обращений по вопросам защиты права на получение дошкольного образования наблюдается снижение числа обращений по вопросам общего (начального, основного, среднего) и профессионального образования", - говорится в докладе.
Число обращений по вопросам дошкольного образования составляет 31% от общего объема, говорится в докладе.
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По вопросам общего образования к уполномоченному в 2018 году поступило 106 обращений, или 39% от общего числа по этой тематике. По сравнению с 2017 годом их количество сократилось на 25%, что объясняется сокращением числа жалоб на отказы в приеме детей в общеобразовательные учреждения.
"При этом к числу наиболее значимых для граждан вопросов в части получения общего образования относятся доступность образовательных учреждений и обеспечение комфортных условий обучения, отвечающих всем санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности, закрытие сельских школ в связи с нерентабельностью их финансирования, отсутствие квалифицированных медицинских работников в учебное время, обеспечение безопасности учащихся", - указывается в докладе.
Согласно приведенным данным, число обращений по вопросам обучения в организациях профессионального образования (включая среднее профессиональное и высшее образование) по сравнению с 2017 годом снизилось на 12%. Уменьшилось количество жалоб на незаконное, по мнению заявителей, отчисление из вузов.
По результатам рассмотрения обращений оказано содействие в реализации прав 88 гражданам по 11 жалобам, в том числе 8 детей были зачислены в дошкольные организации.
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