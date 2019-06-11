Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T01:01Z
https://ria.ru/20190611/1555466193.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149247/92/1492479258_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_a55083985a0a5ce3c5db3d3d38c53361.jpg
РИА Новости

Москалькова рассказала об обращениях по защите прав граждан из-за рубежа

01:01
108
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова за прошедший год получила 159 обращений от зарубежных омбудсменов по вопросам соблюдения и защиты прав граждан их государств, сообщается в докладе о деятельности омбудсмена за 2018 год, опубликованном "Российской газетой".
"В 2018 году уполномоченному от зарубежных омбудсменов поступило 159 обращений по вопросам соблюдения и защиты прав граждан их государств", - говорится в докладе.
Особняком выделяется проблема взаимодействия между уполномоченным по правам человека в РФ и украинского омбудсмена. Уточняется, что наибольшее количество обращений поступило именно от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
"В ее адрес уполномоченным было также направлено более 80 обращений", - сообщается в докладе.
Татьяна Москалькова
00:48
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции
В частности, обращения касались восьми российских и восьми украинских рыбаков, задержанных вместе с их рыбацкими судами соответственно в водах Украины и России. Другие обращения касались граждан, которые содержатся в СИЗО, колониях и тюрьмах на территории Украины и России.
Кроме того, большое количество обращений касалось уголовного преследования и исполнения уголовного наказания. Обращения затрагивали проблемы реализации права на защиту, обоснованности привлечения к уголовной ответственности, сроков содержания под стражей, собирания доказательств, пересмотра приговоров, определений и постановлений.
Также один из вопросов, выявленных в ходе двустороннего сотрудничества омбудсменов, это исполнения алиментных обязательств в ситуации, когда должник проживает отдельно от семьи на территории иного государства. Отмечается, что совместная работа уполномоченного с зарубежными коллегами помогает восстановить нарушенные права на получение алиментов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
00:47
Москалькова рассказала о жалобах в уголовно-процессуальной сфере
000000
Обсудить 1
Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по вопросам здравоохранения
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об оправдательных приговорах в 2018 году
Вид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в уголовно-процессуальной сфере
Патрульный корабль Дмитрий Рогачев
Корабль "Дмитрий Рогачев" примут в состав ВМФ с опережением графика
Татьяна Москалькова
Количество обращений к Москальковой по поводу пенсий выросло в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова выступила за отмену уголовной ответственности за репосты
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о полученных в 2018 году жалобах от потерпевших
Последний звонок в школе
Эксперты рассказали, на кого хотят учиться выпускники российских школ
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях в 2018 году по защите культурных прав
Богдана Осипова с детьми
Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Количество жалоб омбудсмену на сферу образования снизилось в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: назрела необходимость изменить уголовно-исполнительную систему
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова предложила расширить использование маткапитала
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
03:27США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
03:23WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
03:20СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
03:19ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"
03:18Мэр Владивостока планирует посетить КНДР
03:18МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
03:16Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
03:12ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
03:10ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
03:05Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат
03:04Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
02:50Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов
02:47СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
02:42Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
02:12В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
02:11Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране
02:02СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
02:00На горячую линию омбудсмена поступило более 200 звонков по ЧМ-2018
Лента новостейМолния