Москалькова рассказала об обращениях по защите прав граждан из-за рубежа

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова за прошедший год получила 159 обращений от зарубежных омбудсменов по вопросам соблюдения и защиты прав граждан их государств, сообщается в докладе о деятельности омбудсмена за 2018 год, опубликованном " Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова за прошедший год получила 159 обращений от зарубежных омбудсменов по вопросам соблюдения и защиты прав граждан их государств, сообщается в докладе о деятельности омбудсмена за 2018 год, опубликованном " Российской газетой ".

"В 2018 году уполномоченному от зарубежных омбудсменов поступило 159 обращений по вопросам соблюдения и защиты прав граждан их государств", - говорится в докладе.

Особняком выделяется проблема взаимодействия между уполномоченным по правам человека в РФ и украинского омбудсмена. Уточняется, что наибольшее количество обращений поступило именно от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"В ее адрес уполномоченным было также направлено более 80 обращений", - сообщается в докладе.

В частности, обращения касались восьми российских и восьми украинских рыбаков, задержанных вместе с их рыбацкими судами соответственно в водах Украины и России. Другие обращения касались граждан, которые содержатся в СИЗО, колониях и тюрьмах на территории Украины и России.

Кроме того, большое количество обращений касалось уголовного преследования и исполнения уголовного наказания. Обращения затрагивали проблемы реализации права на защиту, обоснованности привлечения к уголовной ответственности, сроков содержания под стражей, собирания доказательств, пересмотра приговоров, определений и постановлений.