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РИА Новости

Москальковой в 2018 году поступило 358 жалоб на административные нарушения

00:57
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© РИА Новости / Григорий СысоевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2018 году поступило 358 обращений по вопросам производства по делам об административных правонарушениях, из них большинство касалось нарушений в области дорожного движения.
"В 2018 году к уполномоченному поступило 358 обращений по вопросам производства по делам об административных правонарушениях. Это на 10% больше, чем в 2017 году (334 обращения). При этом подавляющее большинство из них касалось производства по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения (261 обращение)", - говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 2018 год, который опубликован в "Российской газете".
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По словам омбудсмена, мотивы традиционны: нарушения, допущенные при возбуждении дел, несправедливость при применении мер обеспечения, несогласие с постановлениями о наложении административных взысканий, споры по вопросам обращения постановления о наложении административного взыскания к исполнению.
"Преобладающее число обращений - каждое третье - касалось вопросов возбуждения дел об административных правонарушениях. Заявители жаловались на нарушения при составлении протоколов об административных правонарушениях, бездействие органов власти при получении сообщений о совершении административных правонарушений", - указано в документе.
По данным доклада, из общего числа поступивших к уполномоченному жалоб в сфере производства по делам об административных правонарушениях по 134 были проведены проверки совместно с другими государственными органами, по 224 жалобам даны разъяснения по существу поставленных заявителями вопросов. Оказано содействие в защите прав граждан по 24 обращениям.
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