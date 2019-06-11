Москальковой в 2018 году поступило 358 жалоб на административные нарушения

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2018 году поступило 358 обращений по вопросам производства по делам об административных правонарушениях, из них большинство касалось нарушений в области дорожного движения.

"В 2018 году к уполномоченному поступило 358 обращений по вопросам производства по делам об административных правонарушениях. Это на 10% больше, чем в 2017 году (334 обращения). При этом подавляющее большинство из них касалось производства по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения (261 обращение)", - говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 2018 год, который опубликован в " Российской газете ".

По словам омбудсмена, мотивы традиционны: нарушения, допущенные при возбуждении дел, несправедливость при применении мер обеспечения, несогласие с постановлениями о наложении административных взысканий, споры по вопросам обращения постановления о наложении административного взыскания к исполнению.

"Преобладающее число обращений - каждое третье - касалось вопросов возбуждения дел об административных правонарушениях. Заявители жаловались на нарушения при составлении протоколов об административных правонарушениях, бездействие органов власти при получении сообщений о совершении административных правонарушений", - указано в документе.