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РИА Новости
Война в Сирии

Посол России в Сирии назвал обвинения по Идлибу частью информационной войны

00:51
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© AFP 2019 / Omar Haj Kadour Вид на Идлиб
Вид на Идлиб
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
Вид на Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 11 июн – РИА Новости. Обвинения западных стран в адрес РФ и САР в якобы нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб являются частью информационной войны, заявил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "поговаривают", будто Россия, Сирия и Иран наносят удары по сирийской провинции Идлиб, и потребовал остановиться. Позже он напомнил о своей прежней угрозе нанести по Сирии авиаудары.
Ефимов напомнил, что сирийские власти и РФ неоднократно заявляли, что удары в Идлибе наносятся по террористической инфраструктуре. "Поскольку западные страны не могут повлиять на наши успехи здесь, сирийской армии, российских ВКС, они выдумывают всякие предлоги для незаслуженных обвинений, для того, чтобы предотвратить наш успех", - сказал посол журналистам на приеме посольства РФ, приуроченном ко Дню России.
"Вы лучше меня знаете, что не удалось одержать победу силам терроризма и поддерживаемым извне силам в военном отношении, поэтому используются другие методы сейчас, ведется информационная война, не говоря уже о санкциях, которые незаконно наложены на Сирию", - отметил Ефимов.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
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В конце мая официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что, по мнению США, в результате наступления сирийских правительственных сил в провинции Идлиб 300 тысяч человек стали беженцами, погибли 273 гражданских лица. Она не привела источников, на основании которых были сделаны подобные оценки. Перед этим замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин проинформировал Совбез ООН о том, что в конце мая боевики в Идлибе распространили свое влияние на 99% территории зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Дональд ТрампСирияРоссияСША
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