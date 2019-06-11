Москалькова рассказала о жалобах в уголовно-процессуальной сфере

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова за 2018 год получила более 11 тысяч обращений по вопросам нарушения прав граждан в уголовно-процессуальной сфере, следует из ежегодного доклада уполномоченного.

"По вопросам защиты прав граждан в уголовно-процессуальной сфере всего в 2018 году в адрес уполномоченного поступило 11 191 обращение", - говорится в докладе, текст которого опубликован в " Российской газете ".

Уточняется, что больше всего обращений было связано с обоснованностью и справедливостью приговоров: этому вопросу было посвящено каждое третье обращение. При этом общее количество таких обращений увеличилось по сравнению с 2017 годом только на 1%, а по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 15%.

Из доклада следует, что, как и в прошлые годы, в РФ отмечается снижение общего числа осужденных. Это касается и приговоренных к лишению свободы: таких приговоров в 2018 году из 685 тысяч было около 200 тысяч, что на 5% меньше 2017 года (из 725 тысяч - 208 тысяч). За 20 лет также снизилось количество отбывающих срок граждан - с 1,06 млн в 1999 году до 563 тыс в 2018 году. Однако лишение свободы остается самым частым наказанием: его назначали в 29% случаев.

Омбудсмен обратила внимание, что в своих жалобах граждане указывали на неверную квалификацию деяний осужденных, чрезмерную суровость приговоров, неправильное применение норм материального и процессуального права.