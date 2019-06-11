На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента “Медузы” Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Изучение образцов закончится 11 июня во второй половине дня. Результаты экспертизы, как только она завершится, сразу опубликуют.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.

Тест показал отрицательный результат

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели" сообщил, что тест на наркотики Голунова показал отрицательный результат.

Он добавил, что исследование продолжается.

Позднее адвокат Павел Чиков сообщил, что на контрольных смывах с ладоней и ногтевых пластин эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ.

Дело Голунова

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще пять граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

Обстоятельства задержания Голунова и последовавшие за этим действия МВД вызвали критику со стороны его коллег, устроивших серию одиночных пикетов у здания полицейского главка в столице. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к журналисту.

“Главное – признать ошибки”

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя дело Голунова, заявил, что ошибки возможны везде, где работают люди, включая систему правосудия. Так он ответил на вопрос журналиста о том, изменилось ли доверие Кремля к МВД после публикаций фотографии якобы из квартиры Голунова.

Он напомнил, что на нарушения в работе следственных органов реагирует Генпрокуратура, и у Кремля нет сомнений, что ведомство будет выполнять свои функции.

Реакция общественных организаций

Союз журналистов России будет внимательно следить за следственными действиями по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Группа по контролю за делом Ивана Голунова может быть создана в общественной палате Москвы, общественники хотят просить о встрече с журналистом "Медузы", сообщил на заседании комиссии ОП столицы по гражданскому обществу и общественному контролю глава комиссии, зампредседателя палаты Алексей Венедиктов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что к ней обратилась адвокат арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова Ольга Динзе, омбудсмен намерена изучить документы по его делу и обратиться по данному вопросу в прокуратуру.