Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у его отца

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом " Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом " 360 " опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.

"У него сейчас все в порядке, но (есть. – прим. ред.) риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают", - сказал он.

При этом сын продюсера опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения об открывшемся у Алибасова внутреннем кровотечении. По его словам, такая информация могла появиться после выхода программы "Пусть говорят" на Дальнем Востоке, где обсуждался аналогичный инцидент с отравлением чистящим средством.

При этом Алибасов-младший подчеркнул, что у его отца все хорошо, а циркулярный ожог пищевода заживает.