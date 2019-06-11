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РИА Новости

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у его отца

00:42
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
"У него сейчас все в порядке, но (есть. – прим. ред.) риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают", - сказал он.
Бари Алибасов
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Представитель Алибасова опроверг информацию о кровотечении у продюсера
При этом сын продюсера опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения об открывшемся у Алибасова внутреннем кровотечении. По его словам, такая информация могла появиться после выхода программы "Пусть говорят" на Дальнем Востоке, где обсуждался аналогичный инцидент с отравлением чистящим средством.
При этом Алибасов-младший подчеркнул, что у его отца все хорошо, а циркулярный ожог пищевода заживает.
Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского.
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