МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Также он заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины". Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовикам ответный огонь в Донбассе и снять блокаду с региона.

"Я скажу сенсационную фразу – никакой блокады (Донбасса – ред.) нет, есть мое ответственное решение", - сказал Порошенко во вторник в эфире телеканала ICTV

По его словам, такое решение было принято после введения рублевой зоны в непризнанных ЛНР и ДНР, а также после национализации республиками предприятий.