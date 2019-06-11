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РИА Новости

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

00:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Также он заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины". Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовикам ответный огонь в Донбассе и снять блокаду с региона.
"Я скажу сенсационную фразу – никакой блокады (Донбасса – ред.) нет, есть мое ответственное решение", - сказал Порошенко во вторник в эфире телеканала ICTV.
По его словам, такое решение было принято после введения рублевой зоны в непризнанных ЛНР и ДНР, а также после национализации республиками предприятий.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда посте президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
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