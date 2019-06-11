Москалькова выступила за отмену уголовной ответственности за репосты

В документе говорится, что омбудсмен предложила внести в закон поправки, согласно которым уголовная ответственность за такое преступление наступает при условии повторного совершения и наличии административного наказания, с момента которого не прошел 1 год.

Пленум Верховного суда РФ 20 сентября 2018 года принял постановление о внесении изменений в постановление о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, дополняющее правила рассмотрения дел за лайки и репосты. Там говорится, что возбуждение уголовных дел по фактам размещения в интернете экстремистских материалов возможно лишь при установлении умысла разжечь ненависть или вражду.