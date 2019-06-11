Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на вторник вблизи Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в акватории Тихого океана на глубине 17,6 километра в 210 километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга, Командорские острова)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,7.

По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.