Помпео поздравил россиян с Днем России

"От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю российский народ по случаю Дня России. В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права", - говорится в поздравлении Помпео, текст которого распространил госдепартамент.