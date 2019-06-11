Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T00:36Z
https://ria.ru/20190611/1555465840.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/76/1553497653_0:98:2832:1691_1036x0_80_0_0_a8efc0382750ccb42f54375c0c829706.jpg
РИА Новости

Помпео поздравил россиян с Днем России

00:36
2192
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
"От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю российский народ по случаю Дня России. В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права", - говорится в поздравлении Помпео, текст которого распространил госдепартамент.
День России - государственный праздник в РФ, в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Певец и музыкант Андрей Макаревич
Вчера, 00:02
В Сети отреагировали на отмену выступления "Машины времени" в День России
41540110
Обсудить 4
Майк ПомпеоРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у его отца
РИА
Новости
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Петр Порошенко
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Лента
новостей
Петр Порошенко
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
Здание Администрации президента Украины
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками найдены ДНК других людей
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Глава Кузбасса ответил на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Бари Алибасов
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
03:27США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
03:23WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
03:20СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
03:19ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"
03:18Мэр Владивостока планирует посетить КНДР
03:18МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
03:16Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
03:12ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
03:10ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
03:05Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат
03:04Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
02:50Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов
02:47СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
02:42Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
02:12В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
02:11Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране
02:02СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
02:00На горячую линию омбудсмена поступило более 200 звонков по ЧМ-2018
Лента новостейМолния