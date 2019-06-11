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РИА Новости

"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"

00:33
10431
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Ростелеком" заявил, что не получал предложений об использовании его мобильной операционной системы "Аврора" (ранее – Sailfish) на смартфонах Huawei, однако выразил готовность к сотрудничеству. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Десятого июня издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что министр цифрового развития, связи и информации России Константин Носков обсуждал с главой Huawei Го Пином возможность использования на устройствах китайской корпорации ОС "Аврора". Кроме того, как утверждается, речь шла о локализации производства в России части устройств Huawei.
В Минкомсвязи, комментируя информацию, отметили, что ведомство занимается продвижением российских компаний на зарубежные рынки.
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В прошлом месяце Минторговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании доступ к компонентам и технологиям американских производителей. Вскоре сотрудничество с китайской корпорацией разорвали и другие IT-гиганты.
В начале июня сообщалось, что Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд".
Пятого июня в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию Huawei подписал с сотовым оператором МТС соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах.
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БНБабушкин Негодник
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