Сирийский министр оценил угрозу атак ИГ* для работы нефтяного сектора

ДАМАСК, 11 июн – РИА Новости. Атаки террористической группировки "Исламское государство" * не повлияют на работу нефтяного сектора в Сирии, заявил РИА Новости министр нефти Али Ганем.

Государственное телевидение Сирии сообщило в понедельник, что сирийская армия отбила нападение "остатков" боевиков ИГ* на свои позиции в пустыне к востоку от города Пальмира рядом с третьей нефтеналивной станцией.

"Я думаю, что ситуация под постоянным контролем. Налажено плодотворное сотрудничество между военными, в том числе русскими, и нефтяным сектором, все возможные атаки будут отражены", - сказал министр во время приема в посольстве РФ.

В мае 2015 года боевики террористической группировки "Исламское государство"* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков ИГ* было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.

Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. В настоящее время ведутся восстановительные работы разрушенных исторических памятников.